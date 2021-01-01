Williams: "Gelmiş geçmiş en iyi altıncı adam benim!"

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, "gelmiş geçmiş en iyi altıncı adam" olduğuna inandığını söyledi.



Lou, biri Toronto Raptors ile ve ikisi LA Clippers ile olmak üzere üç kez 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünü kazanmıştı.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Williams, tüm zamanların en iyi altıncı adamı olarak anılacağına inandığını belirterek, insanların bu role olan bakış açısı üzerindeki etkisinden bahsetti:



"Taylor Rooks: Emekli olduğunda, tüm zamanların en iyi altıncı adamı olarak anılacağını düşünüyor musun?



Lou Williams: Bence öyle.



Taylor Rooks: Bunu söyleme sebebin nedir?



Lou Williams: Rakamlarım. Yaşam tarzım. Küçük çocukların, kendisine verilen bir rolü benimseyip bundan en iyi şekilde yararlanan birini örnek almalarını havalı hale getirdim.



Benchten gelip altıncı adam olmayı benim kadar benimseyerek yaşam biçimi haline getiren var mı bilmiyorum. Bunu rakamlarım, geçmişte yaptıklarım ve ödüllerim de destekliyor. Yani evet, bunu büyük bir güvenle söylüyorum.



Kendimi, işimde en iyi olmaya dayalı bir noktada muhtemelen Hall of Fame üyesi olabilecek bir pozisyona soktuğumu düşünüyorum."



Williams, NBA kariyerinde benchten gelerek 13.067 sayı bulmuş durumda.



