Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Williams: "Gelmiş geçmiş en iyi altıncı adam benim!"

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, "gelmiş geçmiş en iyi altıncı adam" olduğuna inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks guardı Lou Williams, "gelmiş geçmiş en iyi altıncı adam" olduğuna inandığını söyledi.

Lou, biri Toronto Raptors ile ve ikisi LA Clippers ile olmak üzere üç kez 'Yılın Altıncı Adamı' ödülünü kazanmıştı.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Williams, tüm zamanların en iyi altıncı adamı olarak anılacağına inandığını belirterek, insanların bu role olan bakış açısı üzerindeki etkisinden bahsetti:

"Taylor Rooks: Emekli olduğunda, tüm zamanların en iyi altıncı adamı olarak anılacağını düşünüyor musun?

Lou Williams: Bence öyle.

Taylor Rooks: Bunu söyleme sebebin nedir?

Lou Williams: Rakamlarım. Yaşam tarzım. Küçük çocukların, kendisine verilen bir rolü benimseyip bundan en iyi şekilde yararlanan birini örnek almalarını havalı hale getirdim.

Benchten gelip altıncı adam olmayı benim kadar benimseyerek yaşam biçimi haline getiren var mı bilmiyorum. Bunu rakamlarım, geçmişte yaptıklarım ve ödüllerim de destekliyor. Yani evet, bunu büyük bir güvenle söylüyorum.

Kendimi, işimde en iyi olmaya dayalı bir noktada muhtemelen Hall of Fame üyesi olabilecek bir pozisyona soktuğumu düşünüyorum."

Williams, NBA kariyerinde benchten gelerek 13.067 sayı bulmuş durumda.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal