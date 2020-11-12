Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

Williams-Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı
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12 Kasım 2020 15:48
Williams Grand Prix Holding hisselerinin Dorilton Capital'a satılması sonrası geçici olarak takım direktörlüğüne getirilen Roberts'ın, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, hafif belirtileri bulunan Roberts, 10 gün tecrit altında kalacağı için Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul'a götürülmedi.



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