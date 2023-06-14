Detroit Pistons'ın yeni koçu Monty Williams, başlangıçta tekrar koçluk yapmaktan kendisini alıkoyan durumun, eşine kanser teşhisi konması olduğunu açıkladı.



Resmi olarak Pistons'ın yeni başantrenörü olarak seçilen Williams, eşi Lisa'nın kritik durumu nedeniyle başlangıçta koçluğa bir süreliğine ara vermeyi planlamış olduğunu söyledi.



Williams, takımla ilk basın toplantısında eşine Phoenix Suns'ın başındayken bulunduğu son playoff döneminde göğüs kanseri teşhisi konduğunu belirtti:



"Bugün eşimle bu konuyu halka açık bir şekilde konuşup konuşmamamızla ilgili konuşmuştuk, ancak bu benim karar verme sürecimin büyük bir parçasıydı ve Troy (Weaver - genel menajer) ile Bay Gores'un (Tom - takım sahibi) bu süreçte bana ve bize karşı gösterdiği sabır, bazı şeyleri görmemi sağladı.



Eşim, playofflar sırasında göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Bunu gündeme getirmemin nedeni ailem hakkında konuşmak değil, kadınların erken teşhis testlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulamak. Genetik testi yaptırdıktan sonra birçok tarama yaptık ve bunu erken teşhis etme şansına eriştik. Bu eşimin hayatını kurtarmış olan şey olabilir ve başkalarını da aynı şekilde kurtarabilir."



"PARA DA ÖNEMLİ FAKTÖRDÜ"



Williams, ligin en yüksek maaşlı başantrenörü olmasını sağlayan yeni kontratının, kendisini Pistons'ın koçluk fırsatını değerlendirmeye teşvik eden şey olduğunu itiraf etmekten ise çekinmedi:



"Sebeplere gelirsek tabii ki Troy, oyuncular ve para diyeceğim. Bu insanların pek üstüne konuşmadığı bir şeydir, hep 'para için yapmıyorum' derler. Ben ise buna hep gülerim. Bence bu saygısızlıktır. Birisi bana bu denli parayı ödeyecek kadar cömertlik yapmışsa, o kişi ya da takım alkışlanmalı ve hakkında konuşulmalıdır.



Ben bu tarz mücadeleleri ve yapılanma süreçlerini severim. Oyuncuların daha iyiye gittiğini görmek hoşuma gider. Sürecin zevk aldığım bir parçasıdır. Birçok başka şey de var, ama günün sonunda zorunluluk duymaktan ziyade fırsat yakalamak burada ağır basıyor. NBA'de başantrenör olmak ayrıcalıklı bir iştir, sadece 30 tane boşluk var ve ben de olaya bu şekilde bakıyorum."



Pistons'ın ayrıca eşi ve ailesine yardım etmek amacıyla Williams'ın rekor 78.5 milyon dolarlık kontratına, ailesinin sağlık harcamalarının karşılanması, özel jetle seyahat hizmetleri, barınma ve okul bulma konusunda yardım alması gibi ayrıcalıklar da eklendiği belirtildi.





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