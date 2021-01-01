Williams: "Embiid'e güvenmiyorum, 76ers Finallere çıkamaz"

Eski NBA oyuncusu Jay Williams, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'e "güvenmediği" için, Sixers'ın NBA Finalleri'ne yükselemeyeceğine inandığını söyledi.



Pek çok kişi, sezonda 13-6'lık bir dereceye sahip olan ve Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Sixers'ın, 2021 playofflarında daha ileri bir noktaya gideceğine inanıyor.



Ancak lig analisti ve eski NBA oyuncusu Williams, Philly'nin Finallere ulaşma olanağından şüphe duyduğunu ve bunun kısmen Embiid yüzünden olduğunu belirtti:



"Joel Embiid'e güvenmiyorum. İnanılmaz bir sezon geçiriyor ve MVP adaylarım arasında. İşler zorlaştığında dayanıklılığı nasıl olacak merak ediyorum. Bir pozisyonu yürütme zamanı geldiğinde.



Doc Rivers'ın Tobias Harris'in kilidini açmış olması gerektiğini biliyorum ve geçen gece maç kazandıran bir basket atmıştı. Ancak bu takımla ilgili bir şey var. O liderlikten ve başarıdan yoksun gibi görünüyorlar.



Şu an 76ers'tan önce, Brooklyn Nets veya Milwaukee Bucks'ın Doğu Finalleri'nde olacağına bahse girebilirim."



Bu sezon Embiid, 27.1 sayı, 11.1 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları ile, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.



