Williams: "Devin Booker, henüz tavanına ulaşmadı"

Phoenix Suns'ın eski scout'ı Antonio Williams, Devin Booker'ın "tavanına henüz tam olarak ulaşmadığını" söyledi.



Williams, 1-ON-1 with Basketball Network podcastinin son bölümünde, Booker'ın 2015 NBA Draftı'nda neden 13 numaraya kadar düştüğü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Williams'a göre, ligde bir süperstar olarak gelişen Booker'ın, hala çıkabileceği bir seviye var:



"Devin Booker'ın oyununun küçümsenen bazı yönleri; insanların sandığından daha atletik olması, daha sert olması ve basketbolu gerçekten çok sevmesi. Devin, gidip rastgele bir parkta oynayacak bir tiptir. Basketbolu sever. Diğerlerine karşı öne çıkaran özelliklere baktığımızda, bunu her zaman fiziksel şeylere atfederiz. Ancak, bunun başka unsurları da var. Bunlar Devin'in oyununun küçümsenen bazı yönleri ve onu bir süperstar yapan şeyler.



Devin'in tavanına tamamen ulaştığını düşünmüyorum. İnsanların ona övgü verdiğinden daha iyi bir skorer. Çünkü ona harika bir şutör olarak baksalar da, adam aynı zamanda bir skorer de. Henüz tam anlamıyla ustalaşmadığı fakat ileride göreceğimiz şeylerden biri de, alçak postun oralarda her türlü sayı bulabildiği yerleri keşfetmesi olacak."