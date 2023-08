Dallas Mavericks forveti Grant Williams, yeni takımının şampiyonluğa "insanların sandığından çok daha yakın" olduğunu söyledi.



"The Ben & Skin Show" isimli programa katılan Williams, Mavericks'in şampiyonluk çekişmesine katılma konusunda insanların inandığından çok daha yakın olduğunu belirtti.



24 yaşındaki oyuncu, yaz dönemi yapılan hamlelerin ardından kadrolarının ligdeki her takımla mücadele edebilecek çok yönlü bir kadro olduğuna olan inancını da yineledi:



"Dürüst olmak gerekirse, şampiyonluğa insanların sandığından çok daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu takımda sıkı rekabet eden adamlar olmasının yanı sıra, Dallas her zaman etkili hücumuyla isim yapmış bir ekipti. Ayrıca ben ve Maxi (Kleber) sağlıklıyken, ikimiz de savunma tarafında katkı verebilecek oyuncularız.



Bence bu tartışmalarda yer alabiliriz. En üst düzeyde rekabet edeceğiz. Ligdeki her takıma rekabet edebilecek şekilde yapılanmış durumdayız. Şahsen heyecanlıyım çünkü birbirimize alıştığımız zaman, limitimiz yok demektir."



Dallas, bu yaz Williams'ı kadrosuna katmanın yanı sıra Kyrie Irving'i tutmuş, Seth Curry ile yeniden bir araya gelmiş ve gelecek vaat eden Duke pivotu Dereck Lively II'yi draft etmişti.