NBA'in eski point guardlarından Deron Williams, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un hala üst düzeyde mücadele etmesini "biraz kıskandığını" söyledi.



18 Aralık'ta NFL oyuncusu Frank Gore ile bir boks maçına çıkmaya hazırlanan Williams 2005 NBA Draftı'nda üçüncü sırada, Paul ise dördüncü sırada seçilmişti.



37 yaşındaki eski oyuncu en son 2016-17 sezonunda NBA'de oynarken, 36 yaşındaki mevkidaşı halen geçtiğimiiz sezon Finallere ulaşan Suns ekibinin önemli bir üyesi.



Williams, TMZ Sports'a verdiği demeçte, "Hala kendini gösterebiliyor olmasını biraz kıskanıyorum. Onu izlemesi çok eğlenceli. Çok özel bir oyuncu, şimdiye kadarki en iyi oyunculardan biri ve zamana meydan okuyor." ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ"



Kariyerinde üç kez All-Star seçilen ve iki kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Williams, NBA'e geri dönmesinin "artık çok geç" olduğunu belirtirken, Paul'un sahada yaşına rağmen devam etmesinden mutlu olduğunu belirtti:



"Oyunu kesinlikle özlüyorum ama çok zaman geçti. Dört yıldır lig dışındayım ve geri dönmeye mi çalışacağım? Hayır. O kadar aptal değilim. Artık çok geç olduğunu ve geride bırakmam gerektiğini anlıyorum.



Görünüşe göre CP3, gittiği her takımı anında daha iyi hale getiriyor. Çünkü Suns'ın geçen yıl Finallerde olacağını tahmin eden kimse yoktu. O da bunun büyük bir parçasıydı."



Suns'ın NBA Finalleri yolculuğunda itici gücü olan Paul, 20 playoff maçında 19.2 sayı ve 8.6 asist ortalamaları tutturmuş olsa da, Phoenix ekibi sonunda Milwaukee Bucks'a karşı yetersiz kalmıştı.



