Williams: "Clippers olarak, durduğumuz yeri bilmiyorduk"

LA Clippers guardı Lou Williams, Clippers'ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü oyuncuların NBA sezonunun bitmesi olasılığını tartışırken duyguların yükseldiğini ve "durdukları yeri pek bilmediğini" söyledi.



Williams, Clippers'ın oyuncular arasındaki gergin toplantı sırasında düşündüğü şeyi şu şekilde açıkladı:



"İlk konuştuğumuzda belli bir fikrimiz vardı ve tekrar konuştuğumuzda, farklı bir fikrimiz vardı. Clippers'ın verdiği karara gelince, bu asla bir karar olmadı. Bu, odada yapılan bir anketti."



Williams, oyuncular tarafından yapılan ilk anketin, takımlarla neden böyle hissettiklerini açıkladıkları, sağlıklı bir tartışmayı içermesi gerektiğini belirtti.



"SİNİR BOZUCU BİR ZAMANDI..."



Ancak Williams, toplantının çok duygusal olduğunu ve bu konuşmanın Çarşamba gecesi hiç yapılmadığını açıkladı. Clippers, başlangıçta sezona devam etmeme lehine oy verdikten sonra, gerçekten ne yapmak istediklerini anlamaya bırakılmıştı.



"Dolayısıyla, durduğumuz yeri gerçekten açıklama fırsatımız olmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse, durduğumuz yeri de gerçekten bilmiyorduk."



"Sinir bozucu bir zamandı. Gerçek hayatta bubble'ın dışında olup biten şeylere karşı güçlü bir duruş sergilememiz gerektiğini düşündük ve o sırada bunu nasıl ifade edeceğimizi gerçekten bilmiyorduk. Perşembe daha sakin kafayla karar verdik ve bizim için en uygun kararı verdiğimizi düşünüyorum."



Kaynaklar, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye, Clippers ve Los Angeles Lakers'ın ilk toplantı sırasında oy verildiğinde playofflara devam etmeme yönünde oy kullandığını belirtmişti. Perşembe günü oyuncular sezona devam etmek için oy kullanmışlardı.



"HER ŞEY ÇOK BUNALTICIYDI..."



Williams, oyuncuların geçtiğimiz hafta NBA bubble'ı izolasyonu içinde "bunalmış" hissettiğini söyledi. Oyuncular ve antrenörler, Wisconsin polisinin Wisconsin'deki Afroamerikalı Jacob Blake'i yedi kez sırtından vurmasının ardından hüsrana uğramışlardı ve öfkeliydiler:



"Uğraştığımız her şey çok bunaltıcıydı. Dünün dışında, ailemiz olmadan kontrollü bir ortamın içindeydik. Sizleri eğlendirmemiz, dünyayı kurtarmamız, çok kişisel konular hakkında konuşmamız bekleniyordu. Bu bizi çok etkilemişti. Bunalmış durumdayız. Bu yüzden, önceki hafta birçok fikir ve düşüncelerimizin birçoğunun dışarı yansıdığını düşünüyorum ve grup olarak tekrar konuşmak için başka bir fırsatımız olmuştu. Bu yüzden karar vermeye ve platformumuzu kullanmaya devam etmeye karar verdik."



"Bunaltıcı bir kaç gün geçti. Beyaz olmayan insanlara, genel olarak polis vahşeti ile uğraşan insanlara karşı sosyal adaletsizlikler için savaşmaya devam etmek adına, bazı olumlu adımlar attığımıza sevindim. Her şey bir kenara, bazı değişiklikleri kışkırtmayı başardığımızdan ötürü mutluydum ve bu yüzden, bu açıdan gurur duydum."