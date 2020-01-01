Williams, Clippers ile geleceği için: "Hep düşündüğüm bir şey değil"

LA Clippers guardı Lou Williams, Clippers ile geleceği hakkında konuştu.



Williams bu konuda endişeli gözükmedi ve Clippers'ı önümüzdeki sezon NBA Finallerine götürmeye odaklanmayı tercih ettiğini belirtti:



"Bu sürekli düşündüğüm bir şey değil ama günün sonunda her şeye sırasıyla bakıyorum. Bu sezondan sonra kaderimi kontrol ettiğim bir pozisyonda olacağım için çok şanslıyım. Bu sene ve şampiyonluk için yarışmak adına heyecanlıyım."



Önceki sezon Clippers'ta ortalama 18.2 sayı ve 5.6 asist ile oynayan Williams, bu sezon 8 milyon dolar kazanacak ve 2021'de serbest oyuncu olacak.



