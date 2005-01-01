Williams: "Chris, kariyerim ve hayatım için çok şey ifade ediyor"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, Suns'ın playofflarda Denver Nuggets'ı elemesinin ardından, Chris Paul'un hayatı üzerindeki etkisine dikkat çekti.



Williams ve Paul, dün gece Nuggets'a karşı Batı yarı finalleri 4. maçında aldıkları galibiyeti takiben, sahadan çıkarken kucaklaştılar.



Ve bu kucaklaşma, Suns'ın Batı Konferansı Finallerine ulaşmasıyla açık bir şekilde bağlantılı olsa da, ayrıca uzun zamandır arkadaş olan iki kişi arasında özel bir andı.



Williams, dün geceki galibiyetten hemen sonra bunu şu şekilde dile getirdi:.



"Chris kariyerim ve hayatım için çok şey ifade ediyor. Hayatımın en karanlık anında yanımdaydı ve kariyerimin en önemli anlarından birinde de yanımda."



Williams'ın bahsettiği karanlık nokta, Şubat 2016'da eşi Ingrid'i bir trafik kazasında kaybettiği dönemdi. Paul, o zamanki LA Clippers koçu Doc Rivers ile birlikte cenaze için Oklahoma City'ye uçmuştu. Bu son derece talihsiz olay, nihayetinde ilişkilerini daha da güçlendirmişti.



Williams ayrıca, Paul'u 2005 NBA Draft'ında seçen New Orleans Hornets ile veteran yıldızın ilk görev süresinde koçluk yapmıştı. Suns, Kasım ayında Houston Rockets'tan Paul için takas yaptığında, ikili tekrar bir araya gelmiş oldu.



Şimdi ise ikili, Phoenix'i NBA Finalleri'ne çıkarmaya yalnızca dört galibiyet uzaktalar.



