Williams: "Chris böyle oynadığında, yönetimi ona bırakmalısınız"

Phoenix Suns koçu Monty Williams ve yıldız oyuncu Devin Booker, Chris Paul'un dün geceki NBA Finalleri serisinin 1. maçında Milwaukee Bucks'a karşı 32 sayılık performansı hakkında konuştu.



Williams, 32 sayısının 16'sını, 6/7 şut isabetiyle üçüncü çeyrekte bulan CP3 hakkında şunları söyledi:



"İşler o şekilde gittiğinde, zemini açmasına ve takımı yönetmesine izin vermeniz gerekiyor. Bence doğru setleri oynuyordu ve şutlarında isabet de buluyordu. Kendisi havaya girdiğinde, biz de bundan besleniyoruz. Gerçekten iyi bir basketbolcu. Zemini görebilen ve beş adamın da nerede olması gerektiğini bilen nadir adamlardan biri. Adam değiştirilen savunmaya karşı bu gece kendisine gelen tüm fırsatlardan yararlandı ve çok şükür şutlarını da soktu."



"CHRIS, HEP BÜYÜK BİR SKORERDİ"



Karşılaşmada 27 sayı atan Booker ise, şu açıklamaları yaptı:



"1'den 5'e bu şekilde adam değiştiren takımları cezalandırmamız gerekiyor. Chris'in dediğini duyduğum gibi, her türlü savunmaya hazırlanıyoruz, çok fazla basketbol izliyoruz ve o durumda en başarılı olduğumuz yer de alanı açmak oluyor. Yani her şut denediğinde, isabet bulacağını düşünerek hareket ediyoruz.



Chris Paul, hep büyük bir skorerdi. Tabii ki ligin en iyi saha lideri olarak takımını da oyuna dahil ediyor. Ama çok uzun zamandır büyük de bir skorerdi. Ve ona karşı oynadığım beş yıl boyunca, Chris Paul'un sayı üretemediğini söyleyen tek bir scout raporu bile olmadı."



