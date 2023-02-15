Boston Celtics forveti Grant Williams'ın bu yaz "sezon başına 20 milyon dolarlık bir sözleşme" kovaladığı iddia edildi.



Substack'tan Marc Stein'a göre, birkaç takım bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak Williams'ı takip ediyor ve Celtics forvetinin, Keldon Johnson'ın San Antonio Spurs ile imzaladığı sözleşmeye benzer bir şekilde sezon başına 20 milyon dolarlık bir sözleşme aradığına inanılıyor.



Williams bu sezon maç başına 27.6 dakikada 8.7 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamış ve son iki sezonda denediği üç sayılık atışların %41'inde isabet bulmuştu. Williams ayrıca bu sezon bireysel olarak sayı, ribaund ve asist rakamlarında kariyer rekorlarını egale etmiş veya kırmayı başarmıştı.





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