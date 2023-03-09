Boston Celtics forveti Grant Williams'ın, Celtics'ten gelen yaklaşık 50 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması teklifini reddettiği bildirildi.



The Athletic'ten Jared Weiss, Williams'ın dört yıllığı yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olan çaylak kontratı uzatmasını geri çevirdiğini söyledi:



"Ligdeki anlaşmaları yakından takip eden bazı kaynaklar, Williams'ın temsilcilerinin, takımla sezondan önce dört yıllığı yaklaşık 50 milyon dolara ulaşabilecek ancak garanti yapısı üzerinde anlaşmaya varılamayan bir uzatma kontratı teklifi üzerine konuştuklarını söylediler."



Williams bu miktarı reddettiği için önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu haline gelecek olsa da, Celtics ekibinin kendisini gelen herhangi bir teklifi karşılayarak kadroda tutma şansı olacak.



Williams bu sezon 8.4 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarına sahip.





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