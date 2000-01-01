Williams: "Booker, dünyanın kalanına gelişini duyuruyor!"

Phoenix Suns koçu Monty Williams, yıldız oyuncusu Devin Booker'ın nihayet dünyanın geri kalanına gelişini duyurduğunu söyledi.



Booker, Suns'ın dün gece Indiana Pacers karşısında 114-99'luk bir skorla aldığı galibiyette, 20 sayı, 10 asist ve 3 ribaund ile etkileyici bir maç çıkarmıştı. Ancak galibiyette, Booker yardımcı oyuncu kadrosundan oldukça yardım almış ve bu durum da kendisinin olgunluğunu ve oyunun şu anda nasıl bir noktada olduğunu kanıtlamıştı.



Koç Williams, bunun hiç de şaşırtıcı olmadığını söyledi:



"Bu genç adam her zaman böyle oynuyor ve şimdi herkes onu görme şansı elde ediyor. Bence bu, ona dikkat etmemiş olan dünyanın geri kalanına yapılan bir duyuru gibi."



2015'te lige girdiğinden beri Booker, ligdeki seçkin guardlardan biri olarak yükselmeye devam etmişti. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, birçok yüksek skor ürettiği geceler geçirmiş ve bu da kaçınılmaz olarak, kendisini NBA'in en iyi guardları arasında bulunmasıyla ilgili tartışmalara sokmuştu.



"OYUNUM SON ÜÇ YILDA ÇOK GELİŞTİ"



Ancak önceki geceki galibiyet, Booker için biraz farklıydı. Faul sorunu nedeniyle oyunun önemli bir bölümünde birkaç dakika oturmak zorunda kalınca, Suns'ın destek kadrosu, Pacers'ı püskürtmek için büyük efor sarfetmişti. Deandre Ayton 23 sayı ve 10 ribaundlık bir maç çıkarmış ve Mikal Bridges de savunmada muazzam bir iş çıkararak, bubble'da harika bir performans gösteren TJ Warren'ı sadece 16 sayıda tutmayı başarmıştı.



Phoenix'in galibiyetinden sonra, Booker şu ifadeleri kullandı:



"Bu tür durumlarda çok bulunduğum için, oyunumun son üç yılda çok geliştiğini hissediyorum. Ama dürüst olmak gerekirse yükü asıl üzerimden alan şey, kolektif bir ekip çalışması oluyor."



