Williams: "Benim için sadece NBA şampiyonluğu kaldı"

LA Clippers guardı Lou Williams, kariyerinde kalan tek hedefinin NBA şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.



Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan Williams, bu sezon şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor:



"Ligdeki 16'ncı yılımdayım. Üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandım. Bu işte gelip giden birçok adam gördüm ve ben hala buradayım. Kanıtlayacak pek bir şeyim kaldığına inanmıyorum. Bu işimde yapmadığım tek şey kaldı, o da bir NBA şampiyonluğu kazanmak. Bu sene, bana bunu başarma fırsatı verebilecek iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Beni her gün motive eden şey de bu."



Williams ve Clippers, 21-9'luk bir dereceyle Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.



