Detroit Pistons başantrenörü Monty Williams, Pistons'ın 24 maçlık mağlubiyet serisini koçluk kariyerinin 'en zorlu mücadelesi' olarak nitelendirdi.



Williams'ın Pistons koçu olarak ilk sezonu, takımın kendisini içinde bulduğu 24 maçlık yenilgi serisi sebebiyle şu ana kadar büyük ölçüde bir hayal kırıklığı olmuştu.



Andscape'den Marc J. Spears ile yaptığı röportajda Williams, şu anda koçluk kariyerinin "en zorlu mücadelesiyle" uğraştığını, ancak geleceği konusunda iyimser kaldığını itiraf etti:



"Bunu kelimelere dökmek bile zor. Bu yenilgi serisine rağmen şehirde dolaşıyorum, çocuklarımı maçlara götürüyorum ve halen inanılmaz derecede büyük bir destek alıyorum. Ve bu benim için dünyalara bedel. Ama işimiz bitmiş değil.



Şu anda işlerin kötü göründüğünü biliyorum ve öyle de. Fakat bu değişecek ve benim sadece bu yolda inancımı korumam gerekiyor. Bu, koçluk kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlu mücadele.



Ama Phoenix'e vardığımda da aynı şekilde hissetmiştim ve işleri tersine çevirebilmiştik. Bu biraz daha uzun sürüyor fakat yolda çok daha fazla engelimiz var."



2022 NBA Yılın Koçu seçilen Williams, Haziran ayında Pistons'a altı yıllığı 78,5 milyon dolarlık bir anlaşmayla katılmış ve bu kendisini lig tarihindeki en yüksek maaşlı koç haline getirmişti.



Önceki dört sezonu Phoenix Suns'ın başantrenörü olarak geçiren Williams, normal sezonda 194-115'lik bir seriye, playofflarda ise 27-19'luk bir seriye imza atmıştı.



Pistons'ın 24 maçlık mağlubiyet serisi, takım tarihindeki en uzun mağlubiyet serisi oldu ve NBA tarihindeki en uzun tek sezonluk mağlubiyet serisi ise, 2010-11 sezonu Cleveland Cavaliers'ın 26 maçlık serisi olarak biliniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU