Detroit Pistons başantrenörü Monty Williams, Pistons'ın "bir süredir sahip olduğu" alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olmakla görevli olduğunu söyledi.



Williams, Pistons'ın üst üste 11 maç kaybetmesine rağmen cesaretinin kırılmadığını ve takımın kaybetme alışkanlıklarının kültürün bir parçası olmadığını açıkladı:



"Öyle diyemem. Benim işim bu çocukların bir süredir sahip oldukları alışkanlıkları kırmalarını öğretmek ve bu konuda yardımcı olmak. Geçmişte olanlar hakkında konuşamam ama bir yanlış gördüğünüzde bunu çocuklara doğrudan söylemeniz gerekiyor. Bu kötü alışkanlıklar yazdan beri konuştuğumuz bir konu ve değişene kadar da konuşmaya devam edeceğiz."



Pistons, son 15 sezonunun 13'ünde kazandığından çok maç kaybetmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU