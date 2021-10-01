William Saliba: 'Kazanabilirdik, sinirliyiz'

Marsilya'da William Saliba, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.
Kazanabilecekleri bir maçta puan kaybı yaşadıklarını söyleyen Saliba, "Biraz sinirliyiz, kazanabilirdik. 2. yarıda şanslar yakaladık ancak maalesef gol atamadık. Bizim için bitmiş bir şey yok. 2 puanımız var, Lazio'yu yendiğimizde yine kendimizi içeri atmış olacağız. Lazio iyi takım, kazanırsak gruptan çıkma açısından önemli bir adım olacak" dedi.
Kazanabilecekleri bir maçta puan kaybı yaşadıklarını söyleyen Saliba, "Biraz sinirliyiz, kazanabilirdik. 2. yarıda şanslar yakaladık ancak maalesef gol atamadık. Bizim için bitmiş bir şey yok. 2 puanımız var, Lazio'yu yendiğimizde yine kendimizi içeri atmış olacağız. Lazio iyi takım, kazanırsak gruptan çıkma açısından önemli bir adım olacak" dedi.