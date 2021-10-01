William Saliba: "Kazanabilirdik, sinirliyiz"

0-0 biten Marsilya - Galatasaray maçının ardından William Saliba konuştu.

Haber; Sporx.com
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William Saliba: 'Kazanabilirdik, sinirliyiz'
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01 Ekim 2021 01:01
Marsilya'da William Saliba, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Kazanabilecekleri bir maçta puan kaybı yaşadıklarını söyleyen Saliba, "Biraz sinirliyiz, kazanabilirdik. 2. yarıda şanslar yakaladık ancak maalesef gol atamadık. Bizim için bitmiş bir şey yok. 2 puanımız var, Lazio'yu yendiğimizde yine kendimizi içeri atmış olacağız. Lazio iyi takım, kazanırsak gruptan çıkma açısından önemli bir adım olacak" dedi.


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