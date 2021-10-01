William Saliba: 'Kazanabilirdik, sinirliyiz'

Marsilya'da William Saliba, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.



Kazanabilecekleri bir maçta puan kaybı yaşadıklarını söyleyen Saliba, "Biraz sinirliyiz, kazanabilirdik. 2. yarıda şanslar yakaladık ancak maalesef gol atamadık. Bizim için bitmiş bir şey yok. 2 puanımız var, Lazio'yu yendiğimizde yine kendimizi içeri atmış olacağız. Lazio iyi takım, kazanırsak gruptan çıkma açısından önemli bir adım olacak" dedi.



