William Gallas: 'Szalai & Chelsea! Çok iyi olur'

Futbolculuk kariyerinde 5 sezon Chelsea forması giyen Fransız stoper William Gallas, Fenerbahçe'den İngiliz kulübüne transferi konuşulan Attila Szalai'yi yorumladı.



Macaristan'ın Zalaegerszeg kulübü altyapısında savunma oyuncuları antrenörü olarak görev alan ve burada bir projeyi yürüten William Gallas, Szalai ile ilgili olarak, "Macaristan Milli Takımı'ndan bahsediyorsak en önemli savunma oyuncusu Attila Szalai. O çok iyi, çok güçlü ve çok hızlı bir savunmacı. Milli takımdaki taktikleri gereği biraz derinde görev alıyor. Potansiyeli çok yüksek ve o kadar hızlı ki hücumlarda da sık sık görünüyor. Gördüğüm kadarıyla, Szalai daha çok hücum oynamalı. Çok hızlı olduğu için sol tarafı tamamen kapatarak oynayabilir. Bu da Szalai'nin geleceğini daha parlak hale getirebilir. Hala çok genç ve Macaristan için her geldiğinde onu daha çok gelişmiş görüyorum." ifadelerini kullandı.



"CHELSEA'NİN TAKİP ETMESİ BİLE ÇOK İYİ"



23 yaşındaki savunmacının Chelsea'yle adının anılması üzerine gelen soruya Gallas, "Chelsea'nin onu takip etmesi bile çok iyi. Transfer gerçekleşseydi, bu Szalai için harika olurdu. Londra'ya transfer olmak Szalai'nin gelişimi için de muhteşem bir adım olurdu." dedi.



"BEN KORKMADIM, ATTILA DA KORKMAZ!"



Gallas, "Szalai, dünya çapında savunmacılarla oynayarak kendini daha çok geliştirebilir. Elbette Premier Lig'de dünyanın en iyi forvetlerine karşı sahaya çıkacak. İngiltere'deki her maç fiziksel olarak çok stresli, çok zorludur. Ben bundan hiç korkmadım. Attila da korkmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



