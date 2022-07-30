William Carvalho'dan Galatasaray hamlesi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha bölgesine yıldız bir isim daha takviye etmek isteyen Aslan'ın gündemindeki futbolculardan birisi de William Carvalho'ydu. Portekizli oyuncudan flaş bir hamle geldi. .

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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William Carvalho'dan Galatasaray hamlesi
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30 Temmuz 2022 14:45
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Aslan'da gözler orta saha transferine çevrildi. Bu mevkiye bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'nun peşindeydi. Portekizli futbolcu flaş bir hamleye imza attı.

Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi.

Öte yandan yıldız futbolcuyu isteyen takımlar arasında Olympique Lyon, Galatasaray, Monza ve Nottingham Forest'ın da bulunduğu kaydedildi. 



 

 

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