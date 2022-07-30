





Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Aslan'da gözler orta saha transferine çevrildi. Bu mevkiye bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan William Carvalho'nun peşindeydi. Portekizli futbolcu flaş bir hamleye imza attı.Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi.Öte yandan yıldız futbolcuyu isteyen takımlar arasında Olympique Lyon, Galatasaray, Monza ve Nottingham Forest'ın da bulunduğu kaydedildi.