William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı

Sezon başında adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Portekizli orta saha William Carvalho, Fenerbahçe'ye transferinin son anda gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı
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22 Şubat 2023 14:12
Fenerbahçe'nin sezon başında uzun süre transfer etmek istediği Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"JESUS BENİ İSTEDİ"

İspanyol basınına konuşan Carvalho, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim." dedi.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK ÜZEREYDİM"

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Böylece Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Betis formasıyla 27 maça çıkan William Carvalho, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.



 
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