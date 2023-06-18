William Carvalho, Al Nassr'a imza atıyor

Real Betis forması giyen William Carvalho, Suudi Arabistan'dan Al Nassr'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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William Carvalho, Al Nassr'a imza atıyor
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18 Haziran 2023 16:33
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Real Betis'ten William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

The Ahtletic'in haberine göre, Arabistan ekibinin Portekizli oyuncu için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği vurgulandı.

Carvalho, transferinin tamamlanması durumunda Cristiano Ronaldo ile Milli Takım'ın ardından kulüp takımında da birlikte forma giyecek.

Carvalho'nun adı geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 43 maçta 4 gol attı.

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