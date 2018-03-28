Will Smith, MJ'in beyzbol döneminin biyografisini çekecek

Ünlü oyuncu Will Smith'in yapım şirketi, Michael Jordan'ın kötü talihli beyzbol kariyerinin hikayesini anlatan "The Prospect" adlı bir biyografi hazırlıyor.



Filmin piyasaya çıkması için henüz bir zaman çizelgesi bulunmuyor.



1993 yılında NBA'den emekli olması ve 1995 yılındaki geri dönüşü arasında, Michael Jordan beklenmedik bir şekilde beyzbol oynamaya başlamıştı. Bu ara dönem, Will Smith'in ürettiği 'Prospect' adlı bir biyografik filmin konusu olacak.



Jordan bu sıçramayı 1993'te vefat eden babasına verdiği sözü yerine getirmek için yapmıştı. Jordan, Chicago White Sox'ın küçük lig takımı Birmingham Barons ile anlaşmış ve daha sonra Scottsdale Scorpians için oynamıştı. Kendini duruma zamanla alıştırsa da, en sonunda basketbola geri dönmüştü.



