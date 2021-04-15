Will Clyburn: "Fenerbahçe'ye hazır olacağız"

CSKA Moskova'nın yıldızı Will Clyburn, Fenerbahçe Beko serisi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Will Clyburn: 'Fenerbahçe'ye hazır olacağız'
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15 Nisan 2021 14:28
CSKA Moskova'nın Amerikalı yıldızı Will Clyburn, Panathinaikos'u 93-86 mağlup ettikleri mücadele sonrası Fenerbahçe Beko serisiyle ilgili konuştu.

Clyburn, "Playofflara en iyi basketbolumuzla girmek istiyorduk. Oyunumuzu bulduk ve ritmimizi yakaladık. 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Fenerbahçe'ye karşı bu özgüvenle sahada olacağız. Bu çok önemli bir nokta ve bizim için anlamı büyük." ifadelerini kullandı.

Amerikalı yıldız, "Playofflara umarım tam takım olarak en iyi şekilde hazır oluruz. Önümüzde 1 hafta var. Fenerbahçe'ye karşı hazır olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



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