Will Barton, çare "devrim" diyor!

Denver Nuggets guardı Will Barton, sosyal huzursuzluk içinde NBA'in devam etmesi ile ilgili endişe duyduğunu ve 'devrim' aradığını söyledi.



Barton, ligin, Orlando'da planlanan dönüşünde sosyal değişim için yeterli iş yapmayacağından endişe duyan NBA oyuncuları arasında.



"Sahaya inip maçlardan önce ve sonra röportaj yaptığımızı, değişim istiyoruz deyip George Floyd işörtleri giydiğimizi görmüyorum. Şimdi size söyleyeyim, bunun yardımcı olacağını pek düşünmüyorum.. Bence artık çok geç olduğunu hissediyorum. 400 yılı aşkın süredir bunu yaşıyoruz. Gerçek değişimin tek yolunun, devrim yapmak olacağını hissediyorum."



Barton, siyahi halka karşı ırkçılık ve polis vahşeti konusunda ilerleme olmaması konusundaki hayal kırıklığını dile getirerek, bir değişim ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Barton ayrıca, NBA'in planlanan sezon devamını, bu ayın başlarında bir konferans görüşmesinde yaklaşık 80 oyuncu toplayarak engellemeye çalışan Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in belirttiği endişeleri de kabul ettiğini söyledi:



"Oyuncuları organize etmeye çalışmak ve orada ne yaptığımızı, işlerin nasıl yapılacağını sorgulamakla ilgili söyledikleri doğru olarak ortaya çıkarsa ve gerçekten gitmemiz gerekiyorsa, ona katılıyorum. Günün sonunda, şu anda dünyada bir salgın ve ırkçılıkla ilgili çok şey olup bitiyor. Bu şeyleri sorgulamak ve bunlara meydan okumak zorundaymış gibi hissediyorum. Yanlış bir şey yaptığını sanmıyorum."



Irving, George Floyd'un öldürülmesinden sonra ülke çapındaki sistemik ırkçılığın sona erdirilmesine yönelik protestolara karşı, muhtemel bir dikkat dağıtma durumu olabileceği konusundaki endişesini vurgulamıştı.



Barton, basketbolun, sosyal adalet sebeplerini ulusal gündemden çıkarmaya neden olabileceğine inandığını söyledi. NBA ve NBPA, sezonun geri dönüşünde sosyal adalete vurgu yapmayı planladıklarını söyleseler de, Barton, insanların dikkatinin dağılması durumunda ırksal adaletsizlik mücadelesinin "gözardı edilebileceğine" inanıyor.



Barton, oynamamayı planlayıp planlamadığını belirtmemiş olsa da, ABD'de gerçek bir değişim yaratmak için bir "devrimin" gerekli olduğuna kararlıydı.



