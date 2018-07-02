Will Barton, 4 sezon daha Denver Nuggets'ta!

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Denver Nuggets'ın Will Barton ile 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı öne sürüldü.ESPN'den Chris Haynes'ın haberine göre; Denver Nuggets, önümüzdeki 4 sezon boyunca Barton'a 54 milyon dolar ödeyecek. Kontratın 4. yılında oyuncu opsiyonu olduğu belirtildi.Will Barton daha önce, Denver Nuggets ile 3 yıl 10.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.Şutör gard ve kısa forvet olarak oynayan 27 yaşındaki Will Barton, geçtiğimiz sezon 33.1 dakika ortalama süre alıp, 15.7 sayı, 5 ribaunt ve 4.1 asist ortalamaları yakalamıştı.