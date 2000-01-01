Wilkins: "Jordan, 1987'de soyunma odamıza girip bizi uyarmıştı!"

Atlanta Hawks efsanesi Dominique Wilkins, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1987'de 61 sayı bulmadan önce kendilerini uyardığı bir hikaye anlattı.



Jordan'ın şampiyonluklar öncesi dönemdeki bireysel başarılarının ne kadar hayrete düşürücü olduğu aşağı yukarı herkes tarafından biliniyor. MJ'in, henüz yüzükleri dizmeden önceki dönemde, gelecekte ne olacağını belli ettiği tonla hikayesi bulunuyor.



Bu hikayelerden biri de Wilkins'den geldi. Dominique, Jordan'ın 1987'de oynanan bir maçtan önce Hawks'ın soyunma odasına gelerek, takımı resmen uyardığını söyledi:



"Jordan başka bir şeydi, cidden başka bir şeydi abi. Chicago'daki soyunma odamıza girdiğini (Nisan 1987) ve yanımdan yürüyüp geçtiğini hatırlıyorum. Ben de kendi kendime 'Soyunma odamıza niye geliyor ki?' diyordum. Benim ve Kevin'in (Willis) yanından geçti ve Randy Wittman'ın bacağına dokunup 'Bağla ayakkabıları, uzun bir gece olacak' dedi. Ve dışarı çıktı. O gece 60 atmıştı."



Jordan o maçta esasen 61 sayı atmıştı ve o dönemde bu, onun kariyer rekoruydu. 1990 yılında Cleveland Cavaliers'a karşı bulduğu 69 sayıyla, genel kariyer rekorunu kırmıştı.



Bahsi geçen sezon, Jordan'ın 1991'de Bulls ile ilk şampiyonluğunu kazanmadan dört yıl önce ve NBA'deki üçüncü sezonuydu. 1986-87 sezonunda MJ, ortalama 37.1 sayı, 5.2 ribaund, 4.6 asist, 2.9 top çalma ve 1.5 blokla oynamıştı.



