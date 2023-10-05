Wilfried Zaha'ya milli davet

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha ve Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel de yer alırken, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly yer almadı.
İşte Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadro;
Açıklanan kadroda Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha ve Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel de yer alırken, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly yer almadı.
İşte Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadro;