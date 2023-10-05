Wilfried Zaha'ya milli davet

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Wilfried Zaha'ya milli davet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 19:18
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Galatasaray'da forma giyen Wilfried Zaha ve Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel de yer alırken, Beşiktaş forması giyen Eric Bailly yer almadı.

İşte Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadro;



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery