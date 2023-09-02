Wilfried Zaha süt almak isterken ayran aldı, onu da yoğurt sandı!

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, market alışverişi sırasında süt diye yanlışlıkla ayran almasını paylaştı. Fildişi Sahilli futbolcu, paylaşımın devamında takipçilerine cevaplar da verdi.

, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha süt almak isterken ayran aldı, onu da yoğurt sandı!
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02 Eylül 2023 12:52
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, süt almak isterken yanlışlıkla ayran aldı.

Yıldız futbolcu, Instagram'dan ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazdı.

Zaha, takipçilerinin 'Yoğurt değil ayran' şeklinde yorumlarının ardından; "Tamam, yoğurt da değil." yazdı.

Yıldız futbolcu son olarak; "Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." paylaşımı yaptı. 









 
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