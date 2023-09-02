Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, süt almak isterken yanlışlıkla ayran aldı.
Yıldız futbolcu, Instagram'dan ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazdı.
Zaha, takipçilerinin 'Yoğurt değil ayran' şeklinde yorumlarının ardından; "Tamam, yoğurt da değil." yazdı.
Yıldız futbolcu son olarak; "Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." paylaşımı yaptı.
Yıldız futbolcu, Instagram'dan ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazdı.
Zaha, takipçilerinin 'Yoğurt değil ayran' şeklinde yorumlarının ardından; "Tamam, yoğurt da değil." yazdı.
Yıldız futbolcu son olarak; "Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." paylaşımı yaptı.