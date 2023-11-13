Wilfried Zaha, son haftalarda açıldı!

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Wilfried Zaha, son haftalarda açıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Kasım 2023 10:07
Galatasaray'da ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Wilfried Zaha, Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.

Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Manchester United maçında da fileleri havalandırmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery