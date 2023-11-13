Wilfried Zaha, son haftalarda açıldı!

Galatasaray'da ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Wilfried Zaha, Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.
Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.
Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Manchester United maçında da fileleri havalandırmıştı.
Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.
Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Manchester United maçında da fileleri havalandırmıştı.