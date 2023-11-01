Galatasaray'da bu sezonki flaş transferlerden Wilfried Zaha'nın beklenen performansı ortaya koyamamasının nedeni belli oldu.
Fildişi Sahilli oyuncunun Crystal Palace'taki görüntüsünden uzak kalması endişe yaratsa da sarı-kırmızılılara göre sorun sistemden kaynaklanıyor.
SORUN SİSTEMDEN KAYNAKLANIYOR
Premier Lig ekibi Crystal Palace oyunu sürekli geride kabul ederek kontrataklarla gol ararken, Zaha da sürati ve yetenekleri ile fark yaratıyordu. Galatasaray ise tam aksine oyunu sürekli önde oynuyor. Okan Buruk ve ekibine göre Zaha'daki sorun sistemden kaynaklanıyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun oyun alışkanlıklarından kurtulması ve Galatasaray'ın ofansif oyununa adapte olabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu düşünen Okan Buruk'un ileriye yönelik olumlu düşünceler taşıdığı bildirildi. Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında beklenen performansı sergileyemeyen Zaha'nın buna karşın Manchester United deplasmanında ve Ankaragücü maçlarındaki performansının da umut verici olduğu aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Zaha, Süper Ligde 4'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyerken 1 gol atabildi. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag maçında asist yaparken, Manchester United deplasmanında ise ağları havalandırdı.
Fildişi Sahilli oyuncunun Crystal Palace'taki görüntüsünden uzak kalması endişe yaratsa da sarı-kırmızılılara göre sorun sistemden kaynaklanıyor.
SORUN SİSTEMDEN KAYNAKLANIYOR
Premier Lig ekibi Crystal Palace oyunu sürekli geride kabul ederek kontrataklarla gol ararken, Zaha da sürati ve yetenekleri ile fark yaratıyordu. Galatasaray ise tam aksine oyunu sürekli önde oynuyor. Okan Buruk ve ekibine göre Zaha'daki sorun sistemden kaynaklanıyor.
30 yaşındaki yıldız futbolcunun oyun alışkanlıklarından kurtulması ve Galatasaray'ın ofansif oyununa adapte olabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğunu düşünen Okan Buruk'un ileriye yönelik olumlu düşünceler taşıdığı bildirildi. Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında beklenen performansı sergileyemeyen Zaha'nın buna karşın Manchester United deplasmanında ve Ankaragücü maçlarındaki performansının da umut verici olduğu aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Zaha, Süper Ligde 4'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyerken 1 gol atabildi. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag maçında asist yaparken, Manchester United deplasmanında ise ağları havalandırdı.