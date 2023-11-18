Wilfried Zaha, Okan Buruk'u mest etti

Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlık sebebiyle düşüşe geçtiği dönemde attığı gollerle takımını ayakta tutmaya çalışan Wilfried Zaha, milli arada da idmanlara müthiş bir başlangıç yaptı.
OKAN BURUK'U MEST ETTİ
Galatasaray'ın 4 günlük izin sonrası önceki akşam yaptığı antrenmanda üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli futbolcu, attığı şık goller ve hırsıyla hocası Okan Buruk'u mest etti.
SOLDA OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Alanyaspor ve Manchester United'la üst üste iç sahada oynanacak 2 kritik maç öncesi Zaha'nın form grafiğindeki yükseliş, teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Okan Buruk, bu maçlarda Zaha'yı sol çizgide kullanmaya devam edecek.
OKAN BURUK'U MEST ETTİ
Galatasaray'ın 4 günlük izin sonrası önceki akşam yaptığı antrenmanda üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli futbolcu, attığı şık goller ve hırsıyla hocası Okan Buruk'u mest etti.
SOLDA OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Alanyaspor ve Manchester United'la üst üste iç sahada oynanacak 2 kritik maç öncesi Zaha'nın form grafiğindeki yükseliş, teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Okan Buruk, bu maçlarda Zaha'yı sol çizgide kullanmaya devam edecek.