Wilfried Zaha, Okan Buruk'u mest etti

Galatasaray'da Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın antrenman performansı, teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha, Okan Buruk'u mest etti
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18 Kasım 2023 11:15
Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sakatlık sebebiyle düşüşe geçtiği dönemde attığı gollerle takımını ayakta tutmaya çalışan Wilfried Zaha, milli arada da idmanlara müthiş bir başlangıç yaptı.

OKAN BURUK'U MEST ETTİ

Galatasaray'ın 4 günlük izin sonrası önceki akşam yaptığı antrenmanda üstün bir efor ortaya koyan tecrübeli futbolcu, attığı şık goller ve hırsıyla hocası Okan Buruk'u mest etti.

SOLDA OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Alanyaspor ve Manchester United'la üst üste iç sahada oynanacak 2 kritik maç öncesi Zaha'nın form grafiğindeki yükseliş, teknik ekibin yüzünü güldürüyor. Okan Buruk, bu maçlarda Zaha'yı sol çizgide kullanmaya devam edecek.

 
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