Wilfried Zaha, Lazio'ya da pahalı geldi!

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Wilfried Zaha'yı Lazio da gündemine almıştı ancak İtalyan ekibi için de transfer zora girdi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wilfried Zaha, Lazio'ya da pahalı geldi!
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24 Haziran 2023 17:57
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Wilfried Zaha için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio'dan yüksek maaş talep eden Zaha transferini şimdilik rafa kaldırdı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lazio'dan yıllık 4 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istedi.

Tecrübeli kanat oyuncusunun bu talebi sonrası Lazio alternatif isimlere yöneldi.

Yıldız ismin Fenerbahçe'den de yüksek maaş talep ettiği belirtiliyordu.

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