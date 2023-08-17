Wilfried Zaha, kulüp satın aldı!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili'nde 4. Lig'de faaliyetini sürdüren bir kulüp satın aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha, kulüp satın aldı!
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17 Ağustos 2023 17:29
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'dan flaş bir hamle geldi.

The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı.

Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

Yıldız oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli oyuncu bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a imza attı.

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