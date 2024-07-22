Wilfried Zaha gündem oldu!

Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha, Fransa'da gündem oldu. Fransız medyasında yer alan haberde, Zaha'nın bu yaz sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha gündem oldu!
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22 Temmuz 2024 11:07
Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Zaha için Fransa'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Fransız medyasında yer alan haberde, Zaha için daha önce ayrılık iddiası gündeme gelmesine rağmen Fildişili yıldızın bu yaz Galatasaray'dan ayrılmayacağı belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 42 maçta süre bulan Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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