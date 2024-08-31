Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Olympique Lyonnais'e kiraladı.
Zaha ise yeni Instagram paylaşımında Galatasaray'a teşekkür etti.
Wilfried Zaha, Instagram paylaşımında Galatasaray formalı bir fotoğrafına "Galatasaray aileme teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." yazdı.
Zaha ise yeni Instagram paylaşımında Galatasaray'a teşekkür etti.
Wilfried Zaha, Instagram paylaşımında Galatasaray formalı bir fotoğrafına "Galatasaray aileme teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." yazdı.
Wilfried Zaha'dan G.Saray'a 'Manolya' şarkısıyla veda;
"Gala aileme teşekkür ederim yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler. ❤️" pic.twitter.com/UJw0VI7aWd
— Sporx (@sporx) August 31, 2024
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