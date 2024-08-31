Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray'ın Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, yeni paylaşımı ile dikkat çekti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a veda
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31 Ağustos 2024 13:28
Galatasaray, Wilfried Zaha'yı Olympique Lyonnais'e kiraladı.

Zaha ise yeni Instagram paylaşımında Galatasaray'a teşekkür etti.

Wilfried Zaha, Instagram paylaşımında Galatasaray formalı bir fotoğrafına "Galatasaray aileme teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." yazdı.

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