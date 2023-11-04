Wilfried Zaha'dan Boey'e: Dünyanın en iyisi'

Galatasaray'da formunu yavaş yavaş yakalayan Wilfried Zaha'dan flaş bir hareket geldi.
Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı.
Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki." ifadelerini kullandı.
Zaha'nın bu paylaşımı kısa sürede birçok Galatasaray taraftarı tarafından paylaşıldı.
Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa maçında attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti.
Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı.
Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki." ifadelerini kullandı.
Zaha'nın bu paylaşımı kısa sürede birçok Galatasaray taraftarı tarafından paylaşıldı.
Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa maçında attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti.