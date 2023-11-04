Wilfried Zaha'dan Boey'e: Dünyanın en iyisi"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Wilfried Zaha, Sacha Boey'in gönderisine flaş bir yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Wilfried Zaha'dan Boey'e: Dünyanın en iyisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 14:13
Galatasaray'da formunu yavaş yavaş yakalayan Wilfried Zaha'dan flaş bir hareket geldi.

Fildişili oyuncu, Kasımpaşa zaferi sonrası paylaşım yapan Sacha Boey'in gönderisine yorum yaptı.

Zaha yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi sağ beki." ifadelerini kullandı.

Zaha'nın bu paylaşımı kısa sürede birçok Galatasaray taraftarı tarafından paylaşıldı.

Tecrübeli yıldız, Kasımpaşa maçında attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery