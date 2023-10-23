Wilfried Zaha, Bayern'e bileniyor!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bayern Münih maçı öncesi formda. Sarı kırmızı takımın, Fildişili oyuncudan beklentisi yüksek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Wilfried Zaha, Bayern'e bileniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2023 09:12
Galatasaray'a gelmeden önce hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek olduğunu söyleyen Wilfried Zaha, bu sezon kritik anlarda her zaman kalitesini konuşturdu.

Özellikle Devler Ligi'nde 2. hafta maçında eski takımı Manchester United'a karşı şov yapan Fildişili hücum oyuncusu, bu kez de Bayern Münih'i gözüne kestirdi.

Fiziksel olarak açıklarını kapatmak adına ekstra olarak çalışan 30 yaşındaki futbolcu, Alman devi karşısında da yine kalitesini ortaya çıkarmak istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery