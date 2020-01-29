Wilfried Bony'nin yeni takımı Suudi Arabistan'da

Eski Manchester Cityli Wilfried Bony, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'a transfer oldu.

Wilfried Bony'nin yeni takımı Suudi Arabistan'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2020 03:40
Bir dönem transfer dönemlerinde adı Türk takımları ile geçen 32 yaşındaki Fildişili golcü Wilfried Bony, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-İttihad'a transfer oldu.

Yapılan resmi açıklamada yeni takımının sarı siyahlı formasını giyen Bony, sezon başından bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.

Oyuncun adı daha önceki sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

Sparta Prag ve Vitesse'de yıldızını parlattıktan sonra Manchester City, Swansea City ve Stoke City'de oynayan Bony'nin kariyerinde çıktığı 321 maçta 150 gol 39 asistlik istatistiği bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için