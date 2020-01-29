Wilfried Bony'nin yeni takımı Suudi Arabistan'da

Bir dönem transfer dönemlerinde adı Türk takımları ile geçen 32 yaşındaki Fildişili golcü Wilfried Bony, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-İttihad'a transfer oldu.Yapılan resmi açıklamada yeni takımının sarı siyahlı formasını giyen Bony, sezon başından bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.Oyuncun adı daha önceki sezonlarda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.Sparta Prag ve Vitesse'de yıldızını parlattıktan sonra Manchester City, Swansea City ve Stoke City'de oynayan Bony'nin kariyerinde çıktığı 321 maçta 150 gol 39 asistlik istatistiği bulunuyor.