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Wilfried Bony'den Galatasaray yanıtı!

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Wilfried Bony, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wilfried Bony'den Galatasaray yanıtı!
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08 Şubat 2019 16:37
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Swansea City'den Katar'ın Al Arabi takımına kiralanan Wilfried Bony, transfer dönemi hakkında konuştu.

Galatasaray ve Marsilya'dan teklif aldığı iddia edilen Fildişi Sahilli golcü futbolcu, Afrika basınına açıklamalarda bulunurken Galatasaray ve Marsilya'dan kendisine resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

''GAZETELER BİRAZ ABARTTI''

30 yaşındaki forvet, konu hakkında ''Çok önemli takımlarla ismim geçti ama resmi bir şey olmadı. Bence bu haberler tamamen gazetelerin abartmasıydı. Sezon sonuna kadar Al Arabia'da oynayacağım. Sonrasına bakacağız.'' sözlerini kullandı.

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