Wilfried Bony'den Galatasaray yanıtı!

Devre arası transfer döneminde'ın gündemine gelen ancak Swansea City'den Katar'ın Al Arabi takımına kiralanan, transfer dönemi hakkında konuştu.Galatasaray ve Marsilya'dan teklif aldığı iddia edilen Fildişi Sahilli golcü futbolcu, Afrika basınına açıklamalarda bulunurken Galatasaray ve Marsilya'dan kendisine resmi bir teklif gelmediğini söyledi.30 yaşındaki forvet, konu hakkında ''Çok önemli takımlarla ismim geçti ama resmi bir şey olmadı. Bence bu haberler tamamen gazetelerin abartmasıydı. Sezon sonuna kadar Al Arabia'da oynayacağım. Sonrasına bakacağız.'' sözlerini kullandı.