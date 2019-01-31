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Wilfried Bony imzayı Katar'da attı

Swansea'nin Fildişili golcüsü Wilfried Bony, sezon sonuna kadar kiralık olarak Katar Ligi ekibi Al Arabi'ye transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wilfried Bony imzayı Katar'da attı
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31 Ocak 2019 22:38
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Wilfried Bony, Swansea'den Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu.

Yıllık 6,5 milyon euro ücreti nedeniyle İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Fildişili oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Al Arabi'nin formasını giyecek.

30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu Swansea, 32.3 milyon Euro'ya sattığı Manchester City'den geçen yaz 13 milyon Euro'ya geri almıştı.

Wilfried Bony, bu sezon forma giydiği 7 maçta 181 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

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