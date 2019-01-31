Wilfried Bony imzayı Katar'da attı

Ara transfer döneminde'ın da gündemine gelen'den Katar Ligi ekiplerinden'ye transfer oldu.Yıllık 6,5 milyon euro ücreti nedeniyle İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Fildişili oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Al Arabi'nin formasını giyecek.30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu Swansea, 32.3 milyon Euro'ya sattığı Manchester City'den geçen yaz 13 milyon Euro'ya geri almıştı.Wilfried Bony, bu sezon forma giydiği 7 maçta 181 dakika süre aldı ve 1 gol attı.