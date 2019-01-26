Wilfried Bony Galatasaray'a mı geliyor?

SWANSEA MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

'nin menajeri, golcü oyuncuları'yi Galatasaray ya da Al-Sadd'a transferinin netleşmesi için kadroya almadığını açıkladı.Fildişili oyuncuyu FA Cup'takimaçında kadroya almadıklarını kaydeden Potter, "" ifadelerini kullandı.Bu sezon küçülmeye giden Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor.2017'de 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve bu sezon Swansea'de 7 maçta 181 dakika süre alan 30 yaşındaki golcü 1 gol attı.