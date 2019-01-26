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Wilfried Bony Galatasaray'a mı geliyor?

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için Swansea City menajeri Graham Potter'dan Wilfried Bony mesajı geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wilfried Bony Galatasaray'a mı geliyor?
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26 Ocak 2019 22:20
İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'nin menajeri Graham Potter, golcü oyuncuları Wilfried Bony'yi Galatasaray ya da Al-Sadd'a transferinin netleşmesi için kadroya almadığını açıkladı.

Fildişili oyuncuyu FA Cup'taki Gillingham maçında kadroya almadıklarını kaydeden Potter, "Ondan kadroda olmasını istemek adil olmazdı. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok, şimdilik spekülasyon durumunda" ifadelerini kullandı.

SWANSEA MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Bu sezon küçülmeye giden Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. 

2017'de 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve bu sezon Swansea'de 7 maçta 181 dakika süre alan 30 yaşındaki golcü 1 gol attı.


 

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