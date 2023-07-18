için büyük çaba sarf ettiğiiçin yeni bir gelişme yaşandı.Sky Sports'un haberine göre;veönemli teklifler alan, önündeki üçüncü seçeneği ortadan kaldırdı.Haberde; Zaha'nın, kendisine talip olan Suudi Arabistan ekibiverdiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında kısa sürede bir karar vereceği belirtildi.30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kadı.7 gol-3 asistlik performansa imza attı. Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. (5 gol-2asist), 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı. (2 gol-1 asist) 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.