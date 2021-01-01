Wilbon: "NBA All-Star maçı, artık tam bir zaman kaybı!"

ESPN muhabiri Michael Wilbon, NBA All-Star maçını eleştirerek, "tam bir zaman kaybı haline geldi" yorumunu getirdi.



Geçtiğimiz birkaç yıl içinde NBA, All-Star maçının kendisi de dahil olmak üzere All-Star hafta sonu için çeşitli değişiklikler yapmıştı.



Değişikliklerin birçoğu hayranlardan farklı eleştiriler alırken, Wilbon, The Dan Patrick Show'da yaptığı röportajda bu maçın yerine "ABD'ye karşı Dünya" maçı yapılması gerektiğini söyledi:



"NBA All-Star Maçı tam bir zaman kaybı haline geldi. Bu adamların takım kurup, sahilde oynar gibi maç yaptığını izlemek istemiyorum artık. Bu hiç umurumda değil. NBA nedense ABD'nin Dünya'ya karşı oynamasından özenle kaçınıyor. Eğer o maçı son beş senedir yapmış olsaydık, bir sonraki All-Star maçında nasıl olacağını bir düşünün. Ligdeki uzunlara bir bakın, Giannis (Antetokounmpo) var, (Joel) Embiid var, MVP olan (Nikola) Jokic var.



Bu üçü olsa, (Luka) Doncic ve Jamal Murray'yi de ekleseniz, bu kadroyu ABD'li oyunculardan oluşan bir All-Star takımına karşı oynatmaz mısınız? Tabii ki oynatırsınız! NBA ve tüm bu adamlar arasında bir kardeşlik olsa da, lig ABD takımının kaybedebileceğinden utanıyor mu, bilmiyorum.



Neden yapmıyorlar ki? Neden saçma sapan bir maç yerine All-Star Hafta Sonu'na gerçekten değebilecek bir şey getirmiyorlar? O maç aşırı saçma bir maç. Herkesin öylece gidip smaç vurduğu bir maç oldu. Bir smaç yarışmamız zaten var. Dünyanın en iyilerini görelim artık. Çünkü bunu bir gurur meselesi haline getireceklerini biliyorsunuz. Eğer o 10 kişiyi, o 24 kişiyi sahaya sürereniz, kazanmak isterler ve All-Star Hafta Sonu, bu saçma maç yerine değerli bir şeye dönüşür."



