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Wilbon: "Bugünün süperstarları, Jordan'a dokunamaz bile"

ESPN'den Michael Wilbon, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile günümüzün en üst düzey süperstarları arasındaki geniş boşluktan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Michael Wilbon, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile günümüzün en üst düzey süperstarları arasındaki geniş boşluktan bahsetti.

Wilbon, "Bugünün NBA yıldızları MJ ile nasıl kıyaslanır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hatırlamazlar bile, bilmezler. Çocuklar, 'The Last Dance' gerçekleştiğinde Zion'ın doğmadığını bile bilmiyorlar. Bugünkülerin, onun kadar iyi olmadıklarını bilmiyorlar. Değillerdi. Onun gibi smaç basamayacaklarını, hareket edemeyeceklerini, iki elleriyle de onun gibi oynayamayacaklarını, onun gibi savunma yapamayacaklarını bilmiyorlar. Ve bugünün en iyi oyuncularını da dahil ediyorum. Değillerdi."

Jordan, oynama şekli, olduğu kişi ve NBA'de ortaya koydukları nedeniyle yaygın olarak "dokunulmaz" olarak kabul ediliyor.


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