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Wijnaldum'dan Fenerbahçe'ye müjde!

Hollanda basınına konuşan Wijnaldum, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini açıkladı.

Kaynak: Takvim
Wijnaldum'dan Fenerbahçe'ye müjde!
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10 Temmuz 2018 04:57
Wilshere şoku sonrasında 8 numara transferinde ilk hedef olan Liverpool'lu Wijnaldum'dan önemli açıklamalar geldi.

Keita ve Fabinho'nun gelmesiyle forma giyme şansı azalan Hollandalı futbolcu, "27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim" ifadelerini kullandı.

NABY KEITA GELDİ... GİDECEK

Liverpool, orta sahaya Naby Keita'yı transfer ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Liverpool, orta sahaya Keita'nın dışında Fabinho'yu da transfer etti.

50 MAÇA ÇIKTI... 2 GOL ATTI

Geçen sezon Liverpool ile 50 maça çıkan Wijnaldum bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de assit yaptı. Tecrübeli oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaparken, 8 de gol attı.



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