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Wijnaldum: "Maç sonunda bir rahatlık oldu"

Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Georginio Wijnaldum, Ukrayna maçı sonrasında konuştu.

Wijnaldum: 'Maç sonunda bir rahatlık oldu'
EURO 2020'de Hollanda'nın Ukrayna'yı 3-2 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Georginio Wijnaldum, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2-0'dan sonra puan kaybı yaşayacak duruma gelmemeleri gerektiğini söyleyen Wijnaldum, "Gururlu bir kaptanım, kazandığımız için mutluyum. İyi bir oyun çıkardık ancak 10 dakika içinde verdiğimiz 2 pozisyonda gol buldular, bu sinir bozucu. Özellikle 2-0 öne geçtikten sonra nasıl oynamamız gerektiğini iyi öğrenmeliyiz, bu konuda gelişmeliyiz" dedi.

Kazandıkları için rahatladığını kaydeden tecrübeli isim, "Bir rahatlık oldu, farklı da bitebilirdi. 2-2'den sonra çok sinirlendik. İyi oynadık, pozisyonlar bulduk ancak yakalandık. Sonuçta 3-2 kazandık ve turnuvaya galibiyetle başladık" ifadelerini kullandı.

Hollanda, C Grubu'ndaki 2. maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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