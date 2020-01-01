Wijnaldum: 'Maç sonunda bir rahatlık oldu'

EURO 2020'de Hollanda'nın Ukrayna'yı 3-2 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Georginio Wijnaldum, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



2-0'dan sonra puan kaybı yaşayacak duruma gelmemeleri gerektiğini söyleyen Wijnaldum, "Gururlu bir kaptanım, kazandığımız için mutluyum. İyi bir oyun çıkardık ancak 10 dakika içinde verdiğimiz 2 pozisyonda gol buldular, bu sinir bozucu. Özellikle 2-0 öne geçtikten sonra nasıl oynamamız gerektiğini iyi öğrenmeliyiz, bu konuda gelişmeliyiz" dedi.



Kazandıkları için rahatladığını kaydeden tecrübeli isim, "Bir rahatlık oldu, farklı da bitebilirdi. 2-2'den sonra çok sinirlendik. İyi oynadık, pozisyonlar bulduk ancak yakalandık. Sonuçta 3-2 kazandık ve turnuvaya galibiyetle başladık" ifadelerini kullandı.



Hollanda, C Grubu'ndaki 2. maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.



