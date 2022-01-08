Wijnaldum, İngiltere'ye dönmek istiyor!

Paris Saint-Germain'e yaz transfer döneminde katılan Georginio Wijnaldum'un devre arası takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Wijnaldum, İngiltere'ye dönmek istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2022 16:43
Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Georgini Wijnaldum'un İngiltere'ye dönmek istediği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Hollandalı futbolcunun, devre arasında İngiltere'ye kiralık olarak gitmek istediği belirtildi.

Paris Saint-Germain'in de şu ana kadar beklentiyi karşılayamayan Wijnaldum'un kiralık olarak gitmesine sıcak baktığı aktarıldı.

ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED

Medyada çıkan haberde; 31 yaşındaki futbolcu ile eski takımı Newcastle United ve Arsenal'in ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon PSG'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplam 23 maçta süre alan Wijnaldum 3 gol, 1 asist yaptı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.