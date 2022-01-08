Wijnaldum, İngiltere'ye dönmek istiyor!

Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'e transfer olan Georgini Wijnaldum'un İngiltere'ye dönmek istediği öne sürüldü.



İngiliz basınında yer alan haberlerde; Hollandalı futbolcunun, devre arasında İngiltere'ye kiralık olarak gitmek istediği belirtildi.



Paris Saint-Germain'in de şu ana kadar beklentiyi karşılayamayan Wijnaldum'un kiralık olarak gitmesine sıcak baktığı aktarıldı.



ARSENAL VE NEWCASTLE UNITED



Medyada çıkan haberde; 31 yaşındaki futbolcu ile eski takımı Newcastle United ve Arsenal'in ilgilendiği kaydedildi.



Bu sezon PSG'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplam 23 maçta süre alan Wijnaldum 3 gol, 1 asist yaptı.





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