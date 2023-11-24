Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. hafta maçında Steven Gerrard yönetimindeki Al Ettifaq ile Marcelo Gallardo'nun ekibi Al Ittihad karşı karşıya geldi. Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



41. dakikada Georginio Wijnaldum'un golüyle öne geçen Al Ettifaq'a, Al Ittihad 54. dakikada Hamdallah'ın golüyle cevap verdi. Geri kalan bölümde karşılıklı ataklar olsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.



Bu sonuçla birlikte Al Ittihad, puanını 25'e yükseltti. Ev sahibi ekip Al Ettifaq ise 23 puan oldu.



Ligin bir sonraki karşılaşmasında Al Ettifaq, Al Akhdoud'a konuk olacak. Al Ittihad, sahasında Khaleej'i ağırlayacak.





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