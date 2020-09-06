Wijnaldum, Barcelona'ya bir adım uzaklıkta

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesi sonrası takıma istediği isimlerin başında gelen Wijnaldum, Katalan kulübüne artık çok yakın...
İngiliz Mirror gazetesi; Liverpool'la lig şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı yıldızın, Barcelona'ya 17 milyon avro karşılığında transfer olacağını yazdı.
Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda beraber çalıştığı yıldız ismi ısrarla istiyor. Liverpool'da sözleşmesinin son yılına giren ismi gelir elde etmeden bırakmak istemiyor.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ancak Wijnaldum Ocak 2021'den itibaren yeni bir kulüple anlaşma yapma hakkına sahip olacak.
İngiliz Mirror gazetesi; Liverpool'la lig şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı yıldızın, Barcelona'ya 17 milyon avro karşılığında transfer olacağını yazdı.
Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda beraber çalıştığı yıldız ismi ısrarla istiyor. Liverpool'da sözleşmesinin son yılına giren ismi gelir elde etmeden bırakmak istemiyor.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ancak Wijnaldum Ocak 2021'den itibaren yeni bir kulüple anlaşma yapma hakkına sahip olacak.